Huzur operasyonunda 871 şüpheli yakalandı

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik birimlerince huzur ve güvenin sağlanması amacıyla dün ülke genelinde eşzamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda denetimler yapıldı. 8 bin 467 uygulama noktasındaki denetimlere 50 bin 62 personel, 195 dedektör köpek katıldı. Denetimlerde, cinayetten arananların da arasında bulunduğu 871 aranan şahıs yakalanırken, 2'si çocuk olmak üzere toplam 13 kayıp kişi bulundu, 234 kişiye adliidari işlem yapıldı, 183 kişi gözaltına alındı. 161 bin 429 aracın kontrol edildiği uygulamada 5 bin 395 araca işlem yapıldı, 709 araç da trafikten men edildi. Uygulamada ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

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