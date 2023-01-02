Dizi ihracat şampiyonu Atv!

Hizmet İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği, 2021 yılı ihracat şampiyonları değerlendirmesi sonucunda eğlence kategorisinde Atv birinci oldu. Türk dizi içeriklerinde çıtayı yükselten ve geçtiğimiz yıllarda en çok ihracat yapan şirketler arasında yer alan atv, bu yıl rekorlarına bir yenisini daha ekledi ve bir numaralı ihracatçı oldu.

Hizmet sektörünün ihracattaki ilk ve tek temsilcisi olan Hizmet İhracatçıları Birliği olarak ev sahipliği yaptığı etkinlikte, 2021 yılı bazında on yedi kategoride ilk üçe giren 51 firmaya ödül verildi. Atv, ihracatta liderliği ele geçirerek eşsiz başarısını bir kez daha ortaya koydu.