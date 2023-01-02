Dünyanın en ilginç canlıları ve süper güçleri

SU SEMENDERİ

Bir kedi yavrusundan daha sevimli görüntüsü olan semenderin inanılmaz özellikleri var. Kopan kuyruk, bacak gibi uzuvlarını, hatta kalbini bile haftalar içerisinde yenileyebiliyor. Göz kapaklarının olmayışı da ilginç özellikleri arasında.

Son yıllarda evde akvaryum içinde besleyenlerin sayısı oldukça fazla ama bakımı oldukça zor olduğu için ya kısa sürede hayatını kaybediyor yada gerisin geriye alındığı yere geri götürülüyor.