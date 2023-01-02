  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Dünyanın en ilginç canlıları ve süper güçleri

Dünyanın en ilginç canlıları ve süper güçleri

Dünyada nadir bulunan, görüntüleriyle hayrete düşüren, ilginç canlılar bulunuyor. Gekko, mantis karidesi, geoduck, tersiyeri daha önceden duymuş muydunuz? Bu canlılar hem görünüş hem de özellikeri açısından oldukça farklılar. İşte dünyanın en sıra dışı 10 canlısı ve özellikleri...

02.01.2023, 11:33 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023, 11:41

Görmeye alışkın olmadığınız canlılar ve özellikleri sizi oldukça şaşırtacak!

Dünyanın en ilginç canlıları ve süper güçleri

GEODUCK

Panopea generosa olarak bilinen bu istiridyemsi canlının şekli biraz manidar. Uzun yaşaması (140 yıl) ve bir seferde 5000 dişiyi dölleyebilmesi sebebiyle iktidarsızlığa çare olabileceği düşünülerek tüketilen bir canlıdır. Tek doğal düşmanı insanlardır.

Dünyanın en ilginç canlıları ve süper güçleri

SU SEMENDERİ

Bir kedi yavrusundan daha sevimli görüntüsü olan semenderin inanılmaz özellikleri var. Kopan kuyruk, bacak gibi uzuvlarını, hatta kalbini bile haftalar içerisinde yenileyebiliyor. Göz kapaklarının olmayışı da ilginç özellikleri arasında.

Son yıllarda evde akvaryum içinde besleyenlerin sayısı oldukça fazla ama bakımı oldukça zor olduğu için ya kısa sürede hayatını kaybediyor yada gerisin geriye alındığı yere geri götürülüyor.

Dünyanın en ilginç canlıları ve süper güçleri

TERSİYER

Bu küçük primatların göz bebekleri beyinlerinden daha büyüktür. Bu hayvanlar sıçrama ve tırmanma konusunda çok beceriklidirler. Bir ağaç dalına tutunduklarında onları daldan ayırmak gerçekten çok güçtür.

Dünyanın en ilginç canlıları ve süper güçleri

BOK BÖCEĞİ

5mm'den 15cm'e kadar olan bok böcekleri boyları ve kendi dışkılarından oluşturdukları, kendi ağırlıklarının tam 1141 katına kadar olan yükleri taşıyabilen dünyanın en güçlü canlılarıdır. 6 bacakları, kanatları ve antenleri olan, boyutlarına göre inanılmaz ağırlıklar kaldırabilen bu böcekler ayrıca yaptıkları bu topları saatte tam 200 metre ileriye taşıyabilirler. Yaptıkları dışkı toplarının büyüklüğü ise karşı cinsi etkileyen an faktörlerden biridir.

Dünyanın en ilginç canlıları ve süper güçleri

GEKKO

Ilıman iklimlerde görülen bu sevimli kertenkele türünün özelliği aklımıza örümcek adamı getirebilir. Boyları maksimum 15 cm olan bu sürüngenlerin süper güçleri ise pürüzsüz, dümdüz bir cam duvarı yerde koşar gibi geçebilmelerini sağlayan süngerimsi ayak tabanlarıdır. Adeta birer vantuz işlevi gören bu tabanlar sayesinde zorlanmadan, oldukça rahat bir şekilde istedikleri yerlerde yol alırlar.

Dünyanın en ilginç canlıları ve süper güçleri

MANTİS KARİDESİ

Bir çeşit karides olan bu böceğin saldırı yeteneği ise inanılmaz sert darbeleridir. Saatte 80 km'nin üstünde bir hızla avlarına salladıkları sivri pençeleri ile avlarını saliseler içinde öldürürler. Bu saldırılar ile normal kalınlıktaki bir akvaryum camını çok kolay biçimde kırabildikleri için özel akvaryumlarda beslenirler.

Dünyanın en ilginç canlıları ve süper güçleri

ELEKTİRİKLİ YILAN BALIĞI

Bu balık|yılan kırması canlı vücudunda bulunan 5000 civarı elektroplax sayesinde 500 watt'tan daha fazla elektrik üretir ve bunu hem saldırılarında hem de savunmalarında kullanabilir. Ayrıca bu elektriksel yeteneğini yön tayin etmede de kullanırlar. İnsanlar için ölümcül olabilecek bu yetenek küçük canlıları rahat bir şekilde öldürebilir.

Dünyanın en ilginç canlıları ve süper güçleri

MİMİK AHTAPOTU

Görüntüsü ile insanda gerçekten hayranlık hissi uyandıran ahtapot familyasının buy üyesini süper gücü gerçekten şapka çıkarılacak bir ''şekil değiştirme'' yeteneğidir. Bu yüzden adı kimi yerlerde ''taklitçi ahtapot'' diye de geçer. Taklit edebildiği canlılar arasında deniz yılanı, pisi balığı, vatoz, aslan balığı ve daha bir çok deniz canlısı bulunmaktadır.

Dünyanın en ilginç canlıları ve süper güçleri

BOMBARDIMAN BÖCEĞİ

Bu garip görünüşlü, renkli böceğin süper gücü ise gerçek anlamda bir ''silaha'' sahip olmasıdır. Bombardıman böceği tehdit altında olduğu zaman silah sesine benzer bir patlama ile vücudunda oluşturduğu kimyasal tepkime sonucu çok sıcak bir sıvı meydana getirir ve bunu bir tabanca gibi tehdidin kaynağına doğru fırlatır.

Dünyanın en ilginç canlıları ve süper güçleri

ORNİTORENK

Oldukça garip bir görünüme sahip bu gagalı memelinin 'gagası' tam 40.000 elektriksel algılayıcı reseptör bulundurmakta. Bu reseptörler ile yön bulma ve avlanma gibi faaliyetlerini yerine getirmektedir. Ayrıca erkek cinslerinde bulunan zehirli iğnesi ''öldürmez ama süründürür'' cinsten bir ağrı yapmaktadır.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA