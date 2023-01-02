Dünyanın en ilginç canlıları ve süper güçleri

Görmeye alışkın olmadığınız canlılar ve özellikleri sizi oldukça şaşırtacak!
Görmeye alışkın olmadığınız canlılar ve özellikleri sizi oldukça şaşırtacak!
GEODUCK
Panopea generosa olarak bilinen bu istiridyemsi canlının şekli biraz manidar. Uzun yaşaması (140 yıl) ve bir seferde 5000 dişiyi dölleyebilmesi sebebiyle iktidarsızlığa çare olabileceği düşünülerek tüketilen bir canlıdır. Tek doğal düşmanı insanlardır.
SU SEMENDERİ
Bir kedi yavrusundan daha sevimli görüntüsü olan semenderin inanılmaz özellikleri var. Kopan kuyruk, bacak gibi uzuvlarını, hatta kalbini bile haftalar içerisinde yenileyebiliyor. Göz kapaklarının olmayışı da ilginç özellikleri arasında.
Son yıllarda evde akvaryum içinde besleyenlerin sayısı oldukça fazla ama bakımı oldukça zor olduğu için ya kısa sürede hayatını kaybediyor yada gerisin geriye alındığı yere geri götürülüyor.
TERSİYER
Bu küçük primatların göz bebekleri beyinlerinden daha büyüktür. Bu hayvanlar sıçrama ve tırmanma konusunda çok beceriklidirler. Bir ağaç dalına tutunduklarında onları daldan ayırmak gerçekten çok güçtür.
BOK BÖCEĞİ
5mm'den 15cm'e kadar olan bok böcekleri boyları ve kendi dışkılarından oluşturdukları, kendi ağırlıklarının tam 1141 katına kadar olan yükleri taşıyabilen dünyanın en güçlü canlılarıdır. 6 bacakları, kanatları ve antenleri olan, boyutlarına göre inanılmaz ağırlıklar kaldırabilen bu böcekler ayrıca yaptıkları bu topları saatte tam 200 metre ileriye taşıyabilirler. Yaptıkları dışkı toplarının büyüklüğü ise karşı cinsi etkileyen an faktörlerden biridir.
GEKKO
Ilıman iklimlerde görülen bu sevimli kertenkele türünün özelliği aklımıza örümcek adamı getirebilir. Boyları maksimum 15 cm olan bu sürüngenlerin süper güçleri ise pürüzsüz, dümdüz bir cam duvarı yerde koşar gibi geçebilmelerini sağlayan süngerimsi ayak tabanlarıdır. Adeta birer vantuz işlevi gören bu tabanlar sayesinde zorlanmadan, oldukça rahat bir şekilde istedikleri yerlerde yol alırlar.
MANTİS KARİDESİ
Bir çeşit karides olan bu böceğin saldırı yeteneği ise inanılmaz sert darbeleridir. Saatte 80 km'nin üstünde bir hızla avlarına salladıkları sivri pençeleri ile avlarını saliseler içinde öldürürler. Bu saldırılar ile normal kalınlıktaki bir akvaryum camını çok kolay biçimde kırabildikleri için özel akvaryumlarda beslenirler.
ELEKTİRİKLİ YILAN BALIĞI
Bu balık|yılan kırması canlı vücudunda bulunan 5000 civarı elektroplax sayesinde 500 watt'tan daha fazla elektrik üretir ve bunu hem saldırılarında hem de savunmalarında kullanabilir. Ayrıca bu elektriksel yeteneğini yön tayin etmede de kullanırlar. İnsanlar için ölümcül olabilecek bu yetenek küçük canlıları rahat bir şekilde öldürebilir.
MİMİK AHTAPOTU
Görüntüsü ile insanda gerçekten hayranlık hissi uyandıran ahtapot familyasının buy üyesini süper gücü gerçekten şapka çıkarılacak bir ''şekil değiştirme'' yeteneğidir. Bu yüzden adı kimi yerlerde ''taklitçi ahtapot'' diye de geçer. Taklit edebildiği canlılar arasında deniz yılanı, pisi balığı, vatoz, aslan balığı ve daha bir çok deniz canlısı bulunmaktadır.
BOMBARDIMAN BÖCEĞİ
Bu garip görünüşlü, renkli böceğin süper gücü ise gerçek anlamda bir ''silaha'' sahip olmasıdır. Bombardıman böceği tehdit altında olduğu zaman silah sesine benzer bir patlama ile vücudunda oluşturduğu kimyasal tepkime sonucu çok sıcak bir sıvı meydana getirir ve bunu bir tabanca gibi tehdidin kaynağına doğru fırlatır.
ORNİTORENK
Oldukça garip bir görünüme sahip bu gagalı memelinin 'gagası' tam 40.000 elektriksel algılayıcı reseptör bulundurmakta. Bu reseptörler ile yön bulma ve avlanma gibi faaliyetlerini yerine getirmektedir. Ayrıca erkek cinslerinde bulunan zehirli iğnesi ''öldürmez ama süründürür'' cinsten bir ağrı yapmaktadır.