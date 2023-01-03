Dağları teröriste dar ettiler

VAN'DA terör örgütü PKK'ya ve kaçakçılara yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl 150'nin üzerinde sığınak tespit etti, çok sayıda silah, binlerce fişek, yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.

7/24 GÖREV BAŞINDALAR

BAŞTA terörle mücadele olmak üzere, yasa dışı geçişlerin önlenmesi, düzensiz göçle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılığın önlenmesi, suçluların yakalanması konusunda 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan jandarma ekipleri, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak bölgenin huzur ve güvenliği için çaba gösteriyor.

KARIŞ KARIŞ GEZİYORLAR

GEÇEN yıl başarılı operasyonlar sonucu Tendürek Dağı bölgesini terörden arındıran, sorumluluk bölgesinde asayişi temin eden güvenlik güçleri, teröristlerden temizlenen bölgeleri dağ taş demeden karış karış gezerek tespit ettiği sığınak, barınak gibi yaşam alanlarını da imha ediyor. Yüksek tepelerde, derin vadilerde, kayalık alanlarda olumsuz hava koşullarına rağmen görevlerini aksatmayan jandarma timleri, teknolojinin de her türlü imkanını kullanıyor.