YÖK’ten pedagojik formasyon açıklaması

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyeleriyle yapılan toplantıda ilgili konuların görüşüldüğü ve mutabakata varıldığı belirtildi.

Açıklamada, pedagojik formasyon eğitimlerine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan ve üniversitelere tebliğ edilen kararlara yer verildi.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde, bu alanlar için örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi verilecek.

Pedagojik formasyon eğitimi kapsamındaki seçmeli dersler, üçüncü yarıyıldan itibaren alınmaya başlanabilecek.

Bünyesinde eğitim veya eğitim bilimleri fakültesi veya bölümü bulunmayan üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi dersleri, aynı ilde bulunan diğer üniversitelerden alınabilecek veya diğer üniversitelerden öğretim elemanı görevlendirilebilecek.

Öğrenciler, formasyon eğitimi derslerini Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar'a göre alabilecek.

DİPLOMALARINA FORMASYON EĞİTİMİ ALDIKLARI İŞLENECEK

Pedagojik formasyon eğitimi dersleri, seçmeli dersler kapsamında olacak. Pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerin ders transkripti içinde bu dersler, pedagojik formasyon dersi olarak gösterilecek ve mezuniyet ortalamalarına dahil edilecek. Ayrıca diplomaların arka yüzüne "pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır." ifadesi yazılacak.

MEB Talim ve Terbiye Kurulunca tanımlanan tezsiz yüksek lisans programının adı "Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans" programı olacak. Tezsiz yüksek lisans programları, eğitim ve eğitim bilimleri fakültesi olan enstitüleri bünyesinde açılacak.

Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu tarafından Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans programı müfredatı belirlenerek, söz konusu programın açılmasına izin verilen üniversitelerde uygulanacak.

FORMASYON EĞİTİMİ İÇİN AKTS'NİN 300'ÜN ALTINDA OLMASI ŞARTI

Lisans eğitim ve öğretim süresi 4 yıl olan ve formasyon eğitimi alabilecek programlarda toplam Avrupa Kredi Transfer Sistemi'nin (AKTS) 300'ün altında olması gerekecek.

Açıköğretim ve uzaktan eğitim programlarında, Talim ve Terbiye Kurulunun kararı kapsamında olan öğrenciler, mezuniyetlerinden sonra pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı ile Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans programına katılabilecek.

BU YIL MEZUNİYET AŞAMASINDA OLAN ÖĞRENCİLERE MAHSUS KARARLAR

YÖK'te, 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemine mahsus bazı kararlar da alındı. Buna göre, mezuniyet aşamasındaki üniversite son sınıf öğrencileri, üniversitelerinden yazılı olarak talepte bulunduklarında, ilgili dersleri bahar döneminde seçmeli olarak almaya başlayabilecekler. Bu öğrenciler, bahar döneminde, yaz öğretiminde veya öğretmenlik uygulaması da dahil derslerini, 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi güz yarıyılında alabilecek.

Mezun öğrenciler için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı uygulaması devam edecek.

Bu programa devam eden öğrenciler için ise mevcut program aynen uygulanmaya devam edilecek.