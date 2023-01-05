2022 yılında 18 canlı bomba eylemi önlendi

BATMAN'DA bin 105 personelin katılımı ile düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 101 şüpheli gözaltına alındı. Kente gelip operasyonu yöneten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçmiş yıllarda hesapladığımızda 289 milyar liralık bir terörün finansmanının önüne geçilmesini sağlamış olduk" dedi.

SOYLU burada yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2022 yılında farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Soylu, "Yine 2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir" diye konuştu.

2022'DE 16 ton 100 kilo metamfetamin ele geçirdiklerini de kaydeden Bakan Soylu, "2022 yılında 16 ton 100 kilo yakalandı. Yine PKK'nın uyuşturucu kaynaklarından olan 101 milyon kök kenevir, 9 milyon da skunk bitkisi olmak üzere uyuşturucu yapımında kullanılan 110 milyon bitki ele geçirildi. Toplam 289 milyar liralık bir terör finansmanının önüne geçildi" dedi.