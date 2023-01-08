Ege Denizi’nde tsunami çanları

EGE Denizi'nde Yunanistan'ın Midilli Adası'nda meydana gelen depremler, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarının yanı sıra İzmir'de de hissedildi. Midilli Adası'nda saat 04.52'de 5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 3,9 ila 4,8 büyüklüklerinde 3 deprem daha oldu. Özellikle saat 09.39'da yaşanan 4,8'lik deprem sırasında Ege'nin birçok ilinde panik yaşandı.

EGE İLLERİNDE PANİK YARATTI

YERLEŞİM bölgelerinde herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan depremlerin ardından İzmir Buca'da da saat 09:57'de 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Korkuya neden olan sarsıntılarla ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, önemli uyarı ve açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, son 10 gün içinde, Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de 2020 tarihinde gerçekleşen depreme neden olan Sisam Fayının batısındaki sarsıntıların, bu kez fayın doğusundaki bölümde kendini göstermeye başladığını belirtti. Gerek Kuşadası ve açıklarındaki yoğun sismik aktivitenin uzun süredir kırılmamş fay parçalarını harekete geçirdiği belirten Sözbilir, "Bölge büyük alarm veriyor. Son 30 günde bölgede 3 bine yakın deprem oldu. Son bir ay içindeki deprem fırtırnasının yaşandığı deprem haritası tüm çıplaklığıyla tehlikeyi gözler önüne seriyor" dedi.

ÇEŞME'YE 150 KİLOMETRE

PROF. Dr. Hasan Sözbilir, son 1 aydır Yunanistan'ın başkenti Atina ve Kuşadası'nda meydana gelen depremlere dikkat çekerek, "Bu depremler özellikle Karaburun Yarımadası ve Çeşme'ye 150 kilometre uzaklıktaki bir alanda yaşanıyor. Büyük ölçekli bir deprem olduğunda, Karaburun Yarımadası ve Kuşadası Körfezi'nde, dalga boyu 2-3 metreyi bulacak tsunami tehlikesi yaratabilir" diye konuştu.

FAYLARDA STRES BİRİKTİ

30 Ekim depremi sonrası bölgedeki faylarda stres artışı olduğunu belirten Sözbilir, "TÜBİTAK araştırmasında, Kuşadası Körfezi'ndeki 10 fayın deprem üretme potansiyelinin bulunduğu ortaya çıktı. Depreme neden olan Sisam fayının, 30 Ekim'e kadar 4 bin yıldır kırılmadığı, deprem üretme aralığının çok geniş olduğu ve yakın gelecekte deprem üretmeyeceği de görüldü. Ancak Kuşadası Körfezi'ndeki 10 fayda stres birikimi nedeniyle belli ölçekle depremler yaşanıyor. 6 ila 7 arasında deprem üretebilir" şeklinde konuştu.

KUŞADASI HALKI SOKAKTA SABAHLADI

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde üst üste gerçekleşen depremler, vatandaşı sokağa döktü. Oluşan depremler yerin yaklaşık 7 ila 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 3.6 büyüklüğündeki günün ilk depreminden akşam saatlerine kadar meydana gelen 40'ı aşkın depremde kısa süreli panik dışında can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremin ardından birçok mahallede vatandaşlar kendini dışarı attı. Evlerine girmekten endişe eden az sayıda kent sakini park ve geniş alanlarda toplandı. Soğuk nedeniyle bazı vatandaşlar, ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

FATİH ŞENDİL