Kayıtsız öğrenciler için otomatik takip sistemi

MİLLİ Eğitim Bakanlığının (MEB), e-Okul sisteminde kaydı bulunmayan yaklaşık 280 bin öğrenci için başlattığı sistemde, ilkokul ve ortaokul kademesi için 15, lise kademesi için de 18 yaşından küçüklerin adreslerine ziyaretler yapılarak yeniden okullu olmaları sağlanacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, projeyle tek bir öğrenciyi bile dışarıda bırakmadan eğitim sistemine dahil edeceklerini ve mart ayının sonunda eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranlarını yüzde 99'a ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı. Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lisedeki kayıt dışı öğrenci sayısının en çok olduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır olarak belirlendi.

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