‘Tanıtımda doğru ajansı seçmek çok önemli’

Gelişen teknolojiyle birlikte insanların alışkanlıkları da değişti. Sosyal mecraların ve dijital medyanın ön planda olduğunu dile getiren Aldenard Dijital Medya & Reklam Ajansı Kurucusu Anıl Gündoğan, dijital medya ajanslarının da bu kanalları aktif olarak kullanarak hizmet ürettiğini kaydetti.

BİLİNÇLİ DAVRANMALI

Bu kanalların aynı zamanda markalar için gelir noktasını da oluşturduğunu belirten Gündoğan, "Markalar bu kanallarda dijital pazarlama yaparak ürün ya da hizmetlerini pazarlıyor ve bunlardan satış ve kazanç elde ediyor. Özellikle günümüzde her internet kullanıcısının yaygın olarak kullandığı arama motorunda arama ağı türü olarak birçok reklamla karşılaşmaktayız. Biz ajanslar bu reklam hizmetlerini profesyonel şekilde, markaların daha fazla satış ve bilinirlik elde etmeleri adına markalaramüşterilere sunmaktayız. Fakat burada sektörümüzün itibarını zedeleyen çokça kalitesiz hizmetle karşılaşmaktayız" dedi.

Dijital medyada etkili ve doğru bütçeyi harcamak için firmaların daha bilinçli davranması gerektiğine dikkat çeken Anıl Gündoğan, şu bilgileri verdi: "Örnek verecek olursak; müşteri ajansa hizmet bedeli + reklam bedeli olarak 10 bin TL ödemekte ve bu tutarın harcanmasını istemektedir. Çalışılan ajans ise burada kullandığı ara panel üzerinden, müşteriye reklam için 10 bin TL harcanmış gibi göstermektedir. Oysa bu işin vergilerini vb baz aldığımızda, en iyi ihtimalle, şeffaf şekilde 7-8 bin TL harcanması gerekirken, 2-3 bin TL harcanmakta, müşteriye ise ajansın kendi paneli üzerinden farklı tutarlar gösterilmektedir."

ÇOK GEÇ FARK EDİLİYOR

Gündoğan şöyle devam etti: "Müşteri tarafı bunu ya hiç fark etmemekte, ama bir süre sonra verim alamadığı için ajansla çalışmayı sonlandırmaktadır ya da çok sonra tesadüfen, zarara uğrayınca fark etmekte ve yine ajansla çalışmayı bitirmektedir. Bu tür çalışmalar oldukça da müşterinin ajanslara güveni azalmaktadır."

NET ÖLÇÜMLENEBİLİR

ANIL Gündoğan şöyle konuştu: "Benim burada hizmet almak isteyen markalara tavsiyem; gizli komisyon ile haksız kazanç elde eden ajanslardan uzak durmaları, çalışılacak ajansın ara panel kullanıp kullanmadığından emin olmaları ve reklama harcanacak tutarların kendi kredi kartlarından direkt olarak çekilmesini sağlamalarıdır. Böylece ajansa ödenen hizmet bedeli ile reklamlara giden harcamalar daha net ölçümlenecektir."