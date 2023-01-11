Midilli ve Girit açıklarında 4,2 ila 5 arası şiddetlerde arka arkaya sarsıntılar yaşandı

Ege Denizi'nde son 4 günde 4,2 ila 5 şiddeti arasında değişen büyüklüklerde 5 deprem meydana geldi. 7 Ocak günü saat 04.52'de merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından 4 saat 47 dakika sonra 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

'BİLİNMEYEN BİR FAY'

Aynı bölgede, bu depremlerden 3 gün sonra benzer büyüklüklerde 2 deprem daha yaşandı. Önce Girit Adası'nın kuzey doğu açıklarında 4,2 daha sonra da yine merkez üssü Midilli olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Son olarak, Yunanistan'ın Girit Adası'nda, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Deprem Ege sahillerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21.11'de, merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası'nda 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde Datça'ya 200 kilometre uzaklıkta, zeminden 6.88 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Ege sahillerinden de hissedildi. Muğla'ya bağlı Datça'nın Yazıköy, Cumalı, Yaka, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde vatandaşlar hafif şekilde hissedilen depremin ardından dışarıya çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremler, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Muğla ve civarında da hissedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Midilli'deki son depremin adanın kuzey sınırında gerçekleştiğini söyledi.

Fayın kuzeydoğu - güneybatı uzanımlı olduğunu aktaran Sözbilir, "Kırılma daha önce çizilmemiş bir fayda oldu. Midilli'deki depremler daha önce haritalanmamış, yani varlığı bilinmeyen fay üzerinde meydana geldi. Kuzey Anadolu Fayı gibi çalışıyor" dedi. Prof. Dr. Sözbilir, Midilli'de 7 Ocak'taki 5 büyüklüğündeki depreme de dikkati çekerek, "Bu, bölgede birden fazla fayın olduğunu gösteriyor. İki fayın olduğu ifade edilebilir. Aynı fayın birkaç gün içinde aynı büyüklükte bir deprem yaratması pek beklenmez" dedi.

Sözbilir, bölgedeki fayların 6,8'lik deprem üretme potansiyeli bulunduğunu söyledi.

'ESAS TEHLİKE KARADA'

Girit'teki depreme de değinen Prof. Dr. Sözbilir bu depremin "Ege yayı", "Helen yayı" olarak da adlandırılan Ege dalma batma zonu üzerinde meydana geldiğini aktardı ve şöyle devam etti: "Öbek öbek deprem fırtınası şeklinde gelişiyor. Girit'teki fay geçmişte 8,4'e varan depremler üretmiş. İzmir'e uzak ama Muğla, Marmaris, Antalya için sıkıntılı olabilir. İzmir için esas tehlike, karada, kendi içindeki faylar." Sözbilir, 2 yıl önce Sisam'da meydana gelen deprem nedeniyle İzmir'de yıkım yaşandığına dikkati çekerek, "Yunanistan adalarında meydana gelen depremler bizde yıkıcı olabiliyor. Adalarda karaya çıkıp arazide çalışmalar yapmamız gerek" dedi

İNCELENMESİ GEREKİYOR

GAZI Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan da dünyada deniz altındaki fayların tam manasıyla incelenmediğini söyledi ve ekledi: "Bu depremler nedeniyle tsunami riski görünmüyor. Bu depremler Türkiye'de daha büyük bir depremi tetikler mi, bu konuda net bir bilgi yok, fay henüz işaretlenmediği için. Ege Denizi'ndeki depremler sıklıkla orta ve hafif olur, büyüklüğü 5,5'e kadar olur. Daha şiddetli depremlerin periyotları daha uzun. Çok paniğe yol açacak depremler değil."

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN/ OSMAN AKÇA