Asayiş berkemal altyapı felaket

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ikincisi düzenlenen kahvaltılı toplantıda, İzmir'in birçok önemli sorununu değerlendirdi. Toplantıda İzmir İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanı da kendi alanlarında 15'er dakikalık sunumlarla basın mensuplarına bilgiler aktardı. Kahvaltı sonunda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger geniş çaplı bir değerlendirme yaptı ve sözün özü "İzmir'de Asayiş Berkemal" dedi.

Toplantı sonunda herkes işinin başına döndü ve öğleden sonra şiddetli yağmur bastırdı. İzmir'in birçok bölgesi yine sular altında kaldı. Özellikle de yol kenarlarından geçen araçların attığı sular ile birçok vatandaş ıslanarak nasibini aldı.

Trafik özellikle akşam üstü birçok alanda kilitlendi. Tabii Vali Bey'in anlattıkları ve başta Emniyet'in aldığı sıkı tedbirler sonucu asayiş berkemal. Fakat belediye hizmetleri ve yollarımız battı çıktı ile dolu.

Yollardaki araçların birçoğu ne yazık ki yapılan yamaların açtığı çukurlarda kaldı. Bu kahvaltıya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de katılım olmasını ve belediye yetkililerinin de sunum yapmasını çok ama çok arzu ederdim. Çünkü belediye de şehrin yönetiminde önemli bir yer tutuyor. Bu tür toplantılarda, özellikle de basının her kesiminin bulunduğu ortamlarda şehrin her alanından yöneticilerin katılımını ve kendi alanlarında sunumlar yapmalarını öneririm.

Örneğin sağlıkta mutlaka İzmir İl Sağlık Müdürü'nün katılmasını, üniversitelerin katılmasını, özel sağlık kuruluşlarından bir önderin katılmasını öneririm. Sayın Valimiz son derece iyi niyetiyle 'her kesime kapımız açık' dedi. Dedi de hani nerede bu şehrin diğer yöneticileri...

HER BİR YANIMIZ VİRÜS

2023 ne yazık ki virüslerle dolu bir yıl olacak gibi. Okullarda ve toplu taşıma araçlarında öksürenden, hapşırandan geçilmiyor. Her ailede bu tür virüsler kol geziyor. Hastanelerin acilleri bu tür hastalarla dolu. Bu yaygın olan virüsün bulaşma hızı çok fazla.

Bulaştığı kişilerde ses kısıklığı, ateş, bel ve kas ağrıları fazla hissediliyor. Vücut yapısı ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda bu tür ağrılar daha ağır seyrediyor.

Bağışıklık sistemi kuvvetli kişilerde hafif seyrederken, özellikle çocuklarda burun akıntısı ve ateş, halsizlik oluyor.

Görüşlerini aldığımız doktorlarımızın tavsiyesine göre bol sıvı ve aile hekimine danışarak bir takım takviye ilaçlar alınabilir.

Özellikle karma serum ve ağrı kesicilerin yanında yine hekiminizin tavsiyesi ile öksürük şurupları ile bitki çayları bu dönemde alınabilecek önlemler... Hekiminizin tavsiyesi olmadan alınan antibiyotiklerin yarardan çok zararı olabilir. Bu alanda uzman hekimlerin görüşü genelde aynı. Bu yeni varyantlar orijinal virüse göre daha hafif seyrediyor. Fakat kişiden kişiye bulaşma hızı daha fazla.

Yukarıda da belirttiğim gibi başlıca belirtileri önceki virüsle aynı, yani ateş, öksürük, kas ve boğaz ağrıları gibi. Önceki virüste ölüm riski fazla idi, şimdiki virüste ise daha düşük fakat yatma süresi uzun.

Toplu alanlarda daha az zaman geçirilmesi, özelikle okul çocuklarının eve dönüşünde mutlaka gargara işleminin uygulanması, özellikle de hazır gıda tüketilmemesine azami özen gösterilmesi uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Hazır gıdaların çocuklar üzerindeki beslenme ve bağışıklık sistemine olumsuz etkisi fazla.

Ailelerin buna dikkat etmesi gerekiyor.