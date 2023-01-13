MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı! ÖSYM MSÜ başvuru şartları neler? MSÜ başvuru ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 19 Mart'ta gerçekleştirilecek 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 7 Şubat'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Adayların, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, ÖSYM'nin uygulayacağı 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru yapmaları ve harp okulları için 2023-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), astsubay meslek yüksekokulları için 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor.

MSÜ BOY KİLO SINIRI NEDİR?

Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları 165 cm-190 cm (dâhil) arasında olacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır. Boy kilo sınırı ile ilgili fotoğraflar aşağıda da devam ediyor.

BAŞVURU SÜRESİ : 13 Ocak-7 Şubat 2023 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 8 Şubat 2023)

SINAV TARİHİ : 19 Mart 2023

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 165 dakika

SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 14 Şubat 2023 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)