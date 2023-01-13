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Haberler Yaşam Rekabet Kurumu’ndan Fransa menşeili özel okullara soruşturma

Rekabet Kurumu’ndan Fransa menşeili özel okullara soruşturma

13.1.2023

Rekabet Kurumu’ndan Fransa menşeili özel okullara soruşturma
REKABET Kurulu, İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren bazı özel okullar hakkında soruşturma açtı. Rekabet Kurumu, İstanbul'da faaliyet gösteren Fransa menşeili bazı özel liselerin fiyat tespiti yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.
KURUL, elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak Özel Saint- Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre- Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulch&eacute;rie Fransız Lisesi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurul, İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırmayı da sonuçlandırdı. Bu araştırmada da, Ankara merkezli ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ, Çözüm Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti., ESS Eğitim Hizmetleri AŞ, Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti., Özel Arı Eğitim ve Öğretim San. Tic. AŞ, Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ ve Yükselen Koleji Eğitim AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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