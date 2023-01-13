Sürdürülebilirlikte yol haritası Turkuvaz’da çiziliyor

Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve InBusiness Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler'in açılış konuşmalarını yapacağı zirvenin ikinci özel oturum konuğu ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin olacak.

Zirvenin 'Kamu ve İş Dünyası Perspektifinden Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Yol Haritası' başlıklı ilk panelini Ar-Ge Danışmanlık Ortağı Dr. Erkin Erimez yönetecek.

"Türkiye'nin Yeni Yüzyılında Sürdürülebilirlik ve Dayanışma İçin Nasıl Bir Liderlik Gerekiyor?" başlığında gerçekleştirilecek ikinci panel ise SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay'ın yönetiminde gerçekleşecek.

Programın devamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına öncülük eden, yaptıkları çalışmalarla geleceği inşa eden şahıs ve kurumlar ödüllendirilecek.

Zirve, https:// www.surdurulebiliryuzyil.com adresinden ve InBusinessTR YouTube'dan canlı olarak canlı izlenebilecek.