Son sözü “Onur ne olur yapma” oldu!

Eskişehir'de sevgilisi Onur Kaya tarafından önce bıçaklanarak, ardından kafası kesilip taşla ezilerek hunhanrca öldürülen yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can toprağa verildi. Spor akademisi mezunu olan ve vücut geliştirme sporu ile uğraşan Onur Kaya'ya cinayet anında, genç kızın "Onur ne olur yapma" diye yalvardığı öğrenildi. Cinayetten sonra suç aleti bıçağı eve bırakan cani sevgili Onur Kaya'nın intihara kalkıştığı öğrenildi. Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, dün sabah çalıştığı özel huzurevine gitmek için evinden çıktı. Talihsiz genç kız, apartmanın girişinde 50 gün önce tanışıp arkadaş olduğu sevgilisi Onur Kaya tarafından sırtından ve karnından bıçakladı. Hırsını alamayan cani sevgili, daha sonra kızın boğazını kesip kafasını taşla ezdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın cenazesini otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Tuğçe Can'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından Çamlıca Mahallesi Birlik Camii'ne getirildi. Genç kızın tabutuna gelinlik serilirken, bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olan babası Bekir Can, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazına Tuğçe Can'ın yakınlarının yanı sıra çalıştığı özel huzurevindeki mesai arkadaşları da katıldı.





"BENİ DE ORAYA GÖTÜRÜN!"

Tuğçe Can'ın cenazesi kılınan namazın ardından kalabalığın omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada caminin kapısında olan Tuğçe Can'ın annesi Emine Can, "Annem, kuzum. Hangi salona götürüyorlar annem? Hangi salona gidiyor benim kızım? Beni de götürün" diye feryat etti. Tuğçe'nin ikizi Tuğba Can da kardeşinin tabutuna dokunarak gözyaşlarına boğuldu.







OTEL ODASINDA YAKALANDI

Öte yandan korkunç cinayetin zanlısı Onur Kaya, kaçıp saklandığı otel odasında yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, zanlının yakalanmadan hemen önce koluna ilaç enjekte edip, bileklerini kestiğini ve üzerine fare zehiri içerek intihar etmek istediğini belirledi. Sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülen katil zanlısının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



FATİH ŞENDİL