“15 yılını dolduran diş hekimleri yeşil pasaport alabilmeli”

İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Çağında, oda olarak sektörün gelişimi ve özlük haklarının korunması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Çağında, Türk Diş Hekimleri Birliği'nin (TDB) ve İZDO'nun katkılarıyla, meclisteki diş hekimi milletvekillerine iletilen ve Torba Yasa'da yer almasını istedikleri talepleri dile getirdi.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında maaşlı veya ücretli çalışan diş hekimi ile muayenehanede görev yapan diş hekimlerinin yaptığı iş, aldığı risk ve buna bağlı olarak yıpranmaların aynı şekilde olduğunu belirten İZDO Başkanı Deniz Çağında, "Muayenehanelerde çalışan ve özel sağlık kuruluşlarının sahibi olan diş hekimleri fiili hizmet süresi zammından yararlanamıyor. Bu nedenle diş hekimlerine fiili hizmet süresi zammı uygulanmasını istiyoruz. Bir diğer konu da SSK ve Bağ- Kur emeklisi olan diş hekimleriyle emekli sandığı emeklisi olup da çalışmakta olan diş hekimlerinin ilave ödemeden yararlanmasını istiyoruz. Diş hekiminin yanında, muayenehanelerde meslektaşının sigortalı olarak çalışabilmesini istiyoruz. Muayenehanelerde diş hekiminin istihdam edilmesi kayıt dışı çalışmayı kayıt altına alacağı gibi istihdamın artmasına da destek olacaktır. Son olarak meslekte 15 yılını doldurmuş diş hekimlerine yeşil pasaport verilmesini ve böylece uluslararası dolaşımın desteklenerek bilgi ve deneyim paylaşımlarının da kolaylaşmasını talep ediyoruz" diye konuştu.