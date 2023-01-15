‘Karsız kış’ tatilcinin tercihini değiştiriyor

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, kar tatilinin gözde destinasyonlarında kar olmamasının sömestir tatili tercihlerini termal ve kıyı otellerine kaydırdığını belirtti. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğine, şu an birçok kayak tesisinde kar olmadığına işaret eden İşler, "Başta Uludağ olmak üzere birçok dağda kar olmadığından tatilciler için kayak ve kış otelleri cazibesini yitirdi" açıklamasında bulundu.

İşler, "Özellikle Afyonkarahisar termal tesislerin merkezi oldu ve ciddi bir rezervasyon alıyor. Yine termal potansiyeli olan Pamukkale, İzmir ve Kızılcahamam'da bir hareketlilik görüyoruz. Kar olmamasından dolayı talep termal ve kıyı otellerine yöneldi.

TERMALLER İLGİ ÇEKİYOR

Resort otellerde de güzel spa ve wellnes imkanları var. Ege'de Alaçatı gibi birçok butik destinasyon merkezlerinde sömestir geçirmek isteyen tatilcinin rezervasyon akışını görüyoruz. İklim değişikliklerinin, tatilcilerin tercihlerini de değiştirdiğini gözlemliyoruz" dedi.