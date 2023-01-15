  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam ‘Karsız kış’ tatilcinin tercihini değiştiriyor

‘Karsız kış’ tatilcinin tercihini değiştiriyor

15.1.2023

‘Karsız kış’ tatilcinin tercihini değiştiriyor

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, kar tatilinin gözde destinasyonlarında kar olmamasının sömestir tatili tercihlerini termal ve kıyı otellerine kaydırdığını belirtti. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğine, şu an birçok kayak tesisinde kar olmadığına işaret eden İşler, "Başta Uludağ olmak üzere birçok dağda kar olmadığından tatilciler için kayak ve kış otelleri cazibesini yitirdi" açıklamasında bulundu.

İşler, "Özellikle Afyonkarahisar termal tesislerin merkezi oldu ve ciddi bir rezervasyon alıyor. Yine termal potansiyeli olan Pamukkale, İzmir ve Kızılcahamam'da bir hareketlilik görüyoruz. Kar olmamasından dolayı talep termal ve kıyı otellerine yöneldi.

TERMALLER İLGİ ÇEKİYOR
Resort otellerde de güzel spa ve wellnes imkanları var. Ege'de Alaçatı gibi birçok butik destinasyon merkezlerinde sömestir geçirmek isteyen tatilcinin rezervasyon akışını görüyoruz. İklim değişikliklerinin, tatilcilerin tercihlerini de değiştirdiğini gözlemliyoruz" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA