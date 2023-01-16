Kavga ettiği ortağını kafasından vurdu

İSTANBUL Fatih'te dün gece saatlerinde bir kafenin sahibi olan iki kişi arasındaki tartışmada, ortaklardan biri diğerini başından silahla vurdu. Cinayeti işleyen kişi olay yerinden kaçarken, babalarının ölüm haberini alarak kafeye gelen çocukları sinir krizi geçirdi. Olay, Şehsuvar Bey mahallesinde dün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Çakmaktaşı Sokak'ta bir kafenin sahibi olan Yusuf L. (57) ve ortağı arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İsmi öğrenilemeyen ortağı, Yusuf L'nin başına silahla ateş açtı. Olay yerine gelen ekipler Yusuf L'nin oracıkta hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen polis, Yusuf L'nin kaçan cinayet şüphelisi ortağını yakalamak için çalışma başlattı.

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