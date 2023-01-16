  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Kavga ettiği ortağını kafasından vurdu

Kavga ettiği ortağını kafasından vurdu

16.1.2023

Kavga ettiği ortağını kafasından vurdu
İSTANBUL Fatih'te dün gece saatlerinde bir kafenin sahibi olan iki kişi arasındaki tartışmada, ortaklardan biri diğerini başından silahla vurdu. Cinayeti işleyen kişi olay yerinden kaçarken, babalarının ölüm haberini alarak kafeye gelen çocukları sinir krizi geçirdi. Olay, Şehsuvar Bey mahallesinde dün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Çakmaktaşı Sokak'ta bir kafenin sahibi olan Yusuf L. (57) ve ortağı arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İsmi öğrenilemeyen ortağı, Yusuf L'nin başına silahla ateş açtı. Olay yerine gelen ekipler Yusuf L'nin oracıkta hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen polis, Yusuf L'nin kaçan cinayet şüphelisi ortağını yakalamak için çalışma başlattı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA