Ormanda cesedi bulunan adam kız arkadaş kurbanı

İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda bulunan kimliği belirsiz erkek cesedinin faili, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın titiz çalışması sonucu kısa sürede bulundu. S.S'nin eski kız arkadaşı S.Ç. tarafından öldürüldüğü ve sonrasında genç kızın babasının da yardımıyla cesedi ormanlık alana attığı ortaya çıktı. Sorgusunda suçunu itiraf eden S.Ç. ve babası C.Ç. cezaevine gönderildi.





PARMAK İZİNDEN TESPİT

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaktepe'de ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarıyla olay yerine gitti. Olay yeri ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin S.S. olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemenin ardından öldürülen gencin ailesiyle Tokat'ta yaşadığı, kendisinden haber alınamadığı için hakkında kayıp ihbarında bulunulduğu ortaya çıktı. S.S'nin İstanbul'da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden, öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik 4 ayrı adrese eşzamanlı baskın yapan ekipler, S.S'nin kız arkadaşı S.Ç'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. S.Ç'nin sosyal medya paylaşımlarında da S.S'yi tehdit ettiğini belirleyen ve evde uyuşturucu madde bulan ekipler, genç kızı gözaltına aldı.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

S.Ç. ifadesinde eski erkek arkadaşı S.S. ile ayrıldıklarını, ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiği için çıkan tartışmada eski sevgilisini öldürdüğünü, ardından cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti. Genç kız ve babası işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.