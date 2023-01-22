İnternetten zehirli kertenkele satışı

DÜNYANIN en zehirli kertenkele türleri arasında gösterilen 'Gila monster'in (canavar), Türkiye'de internet ortamında 11 bin 500 liraya kadar fiyatla satışa çıkarıldığı belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.

26 BİN LİRA CEZASI VAR

ABD'NİN güneybatısında ve Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde yaşayan, zehirli kertenkele türü olan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen 'Gila monster', yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkarılıyor. Doğası gereği halsiz olan, nadiren de olsa insanlar için tehdit oluşturan, ABD'ye özgü zehirli kertenkele türü 'Gila monster', 11 bin 500 liraya kadar Türkiye'de internet ortamında satılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, sürüngenin satışının tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını bildirdi. 'Gila monster'i satışa çıkaran kişinin, ilanın açıklama kısmına, "Gila monsterlarımı satıyorum. Sadece İstanbul içi elden teslim. Sadece ciddi alıcılar yazsın" yazdığı görüldü.

ADEM ÜLKER