Mesafe iyiliğe engel değil

'İyilik Bulaşıcıdır' Derneği üyeleri Ağrı'nın köy okullarındaki çocuklara İzmir'den kışlık giysi ve kırtasiye malzemeleri gönderdi.

İLK ve orta dereceli okullarda okuyan tüm öğrenciler önceki gün karnelerini alıp tatile girdi. İzmir 'İyilik Bulaşıcıdır' Derneği üyeleri de, Ağrı'nın Diyadin, Hamur ve Patnos ilçelerine bağlı dağ köylerindeki 190 öğrenciyi karne hediyesiyle sevindirdi.

ÇOCUKLARIN YANINDAYIZ

KIŞLIK giysinin yanı sıra kırtasiye malzemesi de dağıtan derneğin kurucu üyesi Haluk Turaloğlu, "Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gelmiş durumdayız. İyilik söz konusu olunca mesafenin hiçbir anlamı olmuyor. Biz İzmir'de de çocuklarımızın kalben yanlarındayız ama buraya gelip yerinde görmek, onlarla birlikte olmak apayrı bir duygu" dedi. 2 bin 300 metre rakımlı Mutlu köyünde çocuklara hediyelerini teslim eden İzmir İyilik Bulaşıcıdır Derneği üyesi ve emekli astsubay Haluk Turaloğlu, dezavantajlı bölgelerde çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Dağ köylerindeki çocukların karne heyecanına götürdükleri çeşitli hediyelerle ortak oldukları için mutlu olduklarını belirten Turaloğlu, "İzmir'den çocuklarımıza karne hediyesi getirdik. İmkanlar yettiğince bu bölgelerde okuyan çocuklarımıza hediyeler ulaştırmaya devam edeceğiz. İyilik söz konusu olunca mesafenin hiçbir anlamı olmuyor. Ben buradan bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum, iyilik bulaşıcıdır" dedi.

'BİLİM İNSANI OLACAĞIM'

İZMİR'DEN gelen karne hediyelerini alan öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı. Diyadin ilçesine bağlı Mutlu köyünde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zelal Çelik, "Karne sevinci yaşarken aynı zamanda bize hediyeler getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum" dedi.