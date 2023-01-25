BioNTech, Almanya’dan İngiltere’ye taşınıyor

PROF. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, Almanya'da yaşadıkları ağır bürokratik sorunlar nedeniyle şirketi İngiltere'ye taşıyacaklarını açıkladı. Dünya koronavürüs felaketi içinde kıvranırken iki Türk bilim insanı, insanlığın umudu oldu.Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin Almanya'da kurduğu BioNTech'in geliştirdiği ilk korona aşısı, salgınla mücadelede adeta kalkan oldu. Milyonlarca insanın hayatını kurtaran aşının mucitleri bir yandan da dünyanın sayılı zenginleri arasına girdi.

BÜROKTATİK ZORLUKLAR

Bugünlerde şirketin Almanya'dan taşınması gündemde. Son dönemde Almanya'nın araştırma-geliştirme alanlarında şirketlere bürokrasi yönünden zorluklar çıkardığı gerekçesiyle ülkeyi terk eden kuruluşlara BioNTech de katılıyor. Çift geçtiğimiz günlerde, İngiltere'de bakanlarla bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin kararda etkili olduğu belirtilirken, İngiltere'de ilaç geliştiren şirketler ve yetkililer arasında daha yakın bir ilişki olduğu, böylece sorunların daha hızlı aşıldığı da karar verme sürecinde etkili oldu. Almanya'da faaliyet gösteren dünyaca ünlü kimya ve ilaç şirketlerinden Bayer ve BASF gibi şirketlerin de ülkeden taşınmayı gündemlerine aldıkları belirtiliyor.