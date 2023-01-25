Eşin telefonuna program yüklemek hukuka aykırı

Yargıtay; boşanma davası devam eden ve boşanma arefesindeki eşler için önemli bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararında, "Eşinin telefonundaki silinen kayıtları geri getirmek hukuka aykırı delil niteliğindedir" dedi.

Yaşanan bir boşanma davasının temyiz incelemesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Davacı erkeğin duruşmadaki kadının telefonuna 'disk digger' isimli programı kurduğu, telefondaki silinen kayıtları geri getirdiği beyanı dikkate alındığında erkeğin eşinin telefonuna yüklediği program ile elde edilen görüşme kayıtlarının hukuka aykırı olarak elde edilen delil niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, hukuka aykırı bu delil kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ve bu delil ile kanıtlanmak istenen vakıa kadına kusur olarak yüklenemez" şeklinde karar vererek hükmü bozdu.