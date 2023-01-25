Gazeteci Uğur Mumcu ölüm yıldönümünde anıldı

Ankara'daki evinin önünde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30. yılında memleketi Kırşehir'de düzenlenen programla anıldı. Yenice Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Basın Anıtı önündeki anmada, Mumcu'nun hayatı, kitapları ve makaleleri anlatıldı. Programda konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Uğur Mumcu, halktan ve demokrasiden yana gerçek bir gazeteciydi" dedi. Törende Mumcu için dua edildi. Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü dolayısıyla çok sayıda ilde de çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.