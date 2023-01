Her aileye özel bir avukat sevinci

AK Parti, Türkiye Yüzyılı konseptiyle hazırladığı yeni seçim beyannamesinde yargıda dikkat çekici düzenlemelere yer verecek. Yeni uygulamalar arasında her ailenin bir avukatı olmasını sağlayacak 'aile avukatlığı' sisteminin de bulunması hukuk camiasında memnuniyetle karşılandı. Uygulama hayata geçilince aile hekimi gibi herkesin bir aile avukatı olacak. Avukatlık ücretini ise devlet ödeyecek. Bu uygulamayla yargının iş yükü de büyük oranda rahatlayacak. Adli kolluk Adalet Bakanlığı'na bağlanacak. Bu alanda görev yapacak polisler akademilerde özel eğitim alacak. Soruşturma, delil toplama, olayları yorumlama gibi konularda eğitilecek.

'HERKES İÇİN HUKUK'

Yeni uygulama, hukuk camiasında sevinçle karşılandı. İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, "Herkes için hukuk lazım düşüncesiyle insanların hukuka olan ihtiyaçları karşılanacak. Herkesin hukuki korumaya sahip olması gerekir. Bu uygulama Avrupa ülkelerinden bazılarında var. Şu anda halen uygulanmakta olan adli yardım denilen bir sistemimiz var zaten. Mutlaka hukuki korumaya dahil olması gerekir. Barolar Birliği ile birlikte bu konudaki düzenlemenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

'SİSTEMİMİZDE DEVRİM'

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İzmir Şube Başkanı Avukat Aydın Kayacan da aile avukatlığının hukuki himaye sigortasının bir versiyonu olabileceğini kaydetti. Türk toplumunun yapısına, hukuk sisteminin yapısına uygun şekilde entegre edilirse devrim niteliğinde bir düzenleme olacağını aktaran Kayacan, "HUDER olarak bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Avukatlık mesleğini güçlendirici her türlü girişimin yanındayız. Bu düzenleme yapılırsa, kesinlikle vatandaşa kendi tanıdığı ve güvendiği bir avukatı seçme hakkının verilmesi gerekiyor. Avukat ararken yargılama kaygısı taşımayacaksa bildiği güvendiği tanıdığı avukatı seçmelidir. Böylece mesleğimize de bir standart gelerek olumlu kazanımları olacaktır" ifadelerini kullandı.



'ÇOK HASSAS VE ÖNEMLİ BİR KONU'

AVUKAT Orhan Aydın: Bu teklif her yönüyle değerlendirilmeli bence. Sektör, ekonomi, avukatlar, aileler, adliye ve mahkemeler açısından ayrı ayrı değerlendirilmeli. Bir oldubittiye getirilmeyecek kadar hassas ve önemli bir konu. Bu konuda acele bir karar vermek yerine kararın etkilediği çok fazla bileşen var, bu açıdan bu teklif her yönüyle değerlendirilmeli.



'SUÇ DOĞMADAN ENGELLENECEK'

AVUKAT Fatih Kurdoğlu: Hayata geçirilirse harika bir uygulama olacağını düşünüyorum. Vatandaşların yargıya ulaşmasını, adalete erişimini kolaylaştıracak, suçun daha doğmadan engellenmesini, tüketici hakları konusunda hak ihlallerini engelleyecek ve artan dolandırıcılık vakalarının önüne geçecektir. Binlerce genç avukata da yeni bir gelir kaynağı olacaktır.