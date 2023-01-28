Önce 3 çocuğunu sonra kendini astı

İstanbul'da bir evde 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Mahir Mehmet A'nın (33) eski eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle, 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia edildi. Olay, Sancaktepe Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi'nde bir sitedeki 13 katlı binanın kazan dairesinde yaşandı. Sitede teknisyen olan Mahir Mehmet A, ailevi problemlerinden dolayı iki gündür işe gitmiyordu. Çocukları Berat A. (11), Büşra A. (10), Yusuf Efe A. (4) ile siteye gelen Mahir Mehmet A. bir süre çocuklarıyla burada vakit geçirdi. Daha sonra çocuklarıyla binanın kazan dairesine çıkan Mahir Mehmet A, 3 çocuğunu astıktan sonra intihar etti. Site çalışanı Dursun Çam kazan dairesini kontrol ettiği sırada Mahir Mehmet A'yı ve 3 çocuğunu asılı halde buldu. Mahir Mehmet A'nın eski eşi Hülya Arslan'la bir süredir problem yaşadığı, bundan dolayı çocuklarını asarak intihar ettiği öğrenildi.