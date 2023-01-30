AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları açıklandı mı? soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleşen AÖF final sınavlarının açıklanma tarihi merak ediliyor. İşte AÖF sınav sonuçlarına ilişkin detaylar...

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı.

Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası/ şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sorulara ulaşabilirler.