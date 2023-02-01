CUMHURBAŞKANLIĞI Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Suda sıfır kayıp" başlığı altında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonu ile Ulusal Su Verimliliği Seferberliği başlatıldı. ERDOĞAN, "Ülkemiz adına gurur duyduğumuz Sıfır Atık hareketinin küreselleşmesinden aldığımız güçle, Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'nin de ülkemizde yeşererek dünyaya yaygınlaşmasını diliyorum" diye konuştu.

'SINIRSIZ BİR KAYNAK DEĞİL'

EMİNE Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlık, çatışmalarla tetiklenen kitlesel göçlerle bile henüz başa çıkamazken, 2030 yılında 700 milyon insanın su kıtlığı sebebiyle yerinden olacağı tahmin ediliyor. Dünyadaki endişe verici durum, ne yazık ki, ülkemizde de farklı değil. Türkiye gibi altyapı sistemlerini kurmuş ülkelerde, temiz suya erişim o kadar kolay ki, suyun sınırsız bir kaynak olmadığı unutuluyor" dedi. Erdoğan, "Vatanseverliğin ülkemizin bir damla suyuna dahi sahip çıkmak olduğuna inanan ve gelecek nesillerimizin bir bardak suya muhtaç kalmaması için bugünden çalışan bütün duyarlı insanlarımıza çağrıda bulunuyorum. Türkiye Yüzyılı'na bir damla da siz olun" dedi.

FATMA GÖKSU