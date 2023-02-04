Kovid sonrası için izlem merkezleri kurulması şart

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 'uzamış kovid' ve 'kovid sonrası' anlamına gelen 'long covid' ve 'post covid' kavramlarının Türkiye'de de gündeme gelmesi gerektiğini belirtti. Şener, "Dünyanın pek çok ülkesinde izlem merkezleri kuruluyor. Sağlık Bakanlığı'nın da buna yönelik hazırlıklar yaptığını biliyoruz" dedi. Şener, "Korona virüs geçirdikten sonra 3 aydan daha uzun süre devam eden ve başka bir nedenle açıklanamayan şikayetleriniz varsa; bunu 'long Covid' ve 'post Covid' olarak adlandırıyoruz. Saç dökülmesinden başlayıp, uyku bozukluğu, geçmeyen öksürük, kalpte ritim bozuklukları, tansiyon oynamaları ve hormonal değişikliklere kadar geniş sendronomik bir tablo" diye konuştu.

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