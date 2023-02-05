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Haberler Yaşam Türk Uzay Yolcuları programına seçilen 100 öğrenci mezun oldu

Türk Uzay Yolcuları programına seçilen 100 öğrenci mezun oldu

5.2.2023

Türk Uzay Yolcuları programına seçilen 100 öğrenci mezun oldu
TÜRKİYE genelinden seçilen 100 üstün yetenekli öğrenci, katıldıkları 'Türk Uzay Yolcuları Programı'ndan mezun oldu. Program kapsamında eğitimlerin verildiği Uzay Kampı Türkiye'de düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım, Türkiye'nin uzay konusundaki iddiasını gerçekleştirecek yeteneklerin buradan yetişeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı ve Uzay Kampı Türkiye iş birliği ile yürütülen programa katılan 100 öğrenci ve onlara refakat eden 20 öğretmen düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Uzay Kampı Türkiye'nin sağladığı bursla 29 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında verilen eğitimlere 9-15 yaş grubundaki çocuklar katıldı.
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