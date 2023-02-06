Deprem bölgesine denizden destek... Çeşme’den gemi kalkacak!

Kahramanmaraş Pazarcık ve Malatya Elbistan merkezli iki deprem sonrası, bölgeye ulaşımdaki sorunlar aşılmaya çalışılıyor. Kar fırtınası, çökmeler ve yoğunluk nedeniyle karayolunda birçok kişi mahsur kalırken, Hatay'daki havalimanı da deprem sırasında pistlerinin bozulması yüzünden kullanılamıyor.

İnsani yardımların bölgeye daha hızlı ulaştırılabilmesi için deniz yolu koridoru gündeme geldi. Bu kapsamda, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonu ile yarın Çeşme Limanı'ndan kalkacak Ulusoy 5 Ro Ro Gemisi, İskenderun Limanı'na hareket edecek. Bölgeye ulaştırılmak istenen yardımlar için bu geminin kullanılabileceği duyuruldu.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizicilik Genel Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Ulusoy 5 Ro Ro gemisi, depremzedelere yardım malzemesi götürmek üzere 7 Şubat 2023 Salı günü saat 12.00'de Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru hareket edecektir. Deprem bölgesine yardım ulaştırmak isteyen kuruluş ve kişilerin bilgisine önemle duyurulur" denildi.