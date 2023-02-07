Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depremi

KAHRAMANMARAŞ merkezli saat 04.17'de meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem 10 şehirde büyük yıkıma neden oldu. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ederken deprem, Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci felaketi 17 Ağustos depremini geçti.

GÖLCÜK 7.4'Ü YAŞAMIŞTI

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ depremin acı bilançosu akıllara 1999 Gölcük depremini getirdi. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi, yerel saatle 03.02'de meydana gelen deprem 7,4 şiddetinde gerçekleşti. Tüm Marmara Bölgesi, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre 17 bin 480 ölüm, 23 bin 781 yaralanma oldu.

EN BÜYÜĞÜ ERZİNCAN'DA OLDU

TÜRKİYE'DEKİ en büyük deprem ise, 27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da gerçekleşti. 7.9 büyüklüğünde 52 saniye süren depremin ardından 32 bin 962 kişi hayatını kaybederken 100 bine yakın kişi yaralandı. Oluşan deprem neticesinde 116 bin 720 bina yıkıldı. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak kayıtlarda yer alıyor.