Evinin yıkıldığını kan verirken öğrendi

İLETİŞİM ve ulaşımda büyük sıkıntıların yaşandığı deprem bölgelerindeki yakınlarına ulaşamayan birçok kişi acı haberleri televizyonlardan aldı. Onlardan biri de Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyan Göznur'du. Genç kız, depremde yaralananlar için kan bağışında bulunmaya gittiği Kan Merkezi'nde Adana'da ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını öğrendi. Gözyaşlarına boğulan genç kız, personelin uzun uğraşları sonrasında annesiyle konuşturuldu.

ADANA'DA da, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde merkez Çukurova ilçesinde bulunan 15 katlı Mete Apartmanı'nın ön cephesi yıkıldı. Binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı.