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Haberler Yaşam Eylül enkazdan 38 saat sonra çıkarıldı, babası kızına sarılıp ağladı

Eylül enkazdan 38 saat sonra çıkarıldı, babası kızına sarılıp ağladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Fuat Koku sitesinin enkazında kalan 17 yaşındaki Eylül Canpolat, depremden 38 saat sonra Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) tarafından enkazdan çıkarıldı. Eylül'ün babası kızına sarılarak ağlaması, ekipleri ve enkaz başında bekleyenleri duygulandırdı.

07.02.2023, 18:51

Eylül enkazdan 38 saat sonra çıkarıldı, babası kızına sarılıp ağladı

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kanguru Sokak'taki Fuat Koku sitesi yıkıldı. Enkazda kalanlar için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına, Eskişehir'den giden OBAK ekipleri de katıldı. Ekipler, depremden 38 saat sonra enkazdan Eylül Canpolat'ı yaralı olarak çıkardı.

Sedyeye alınan Eylül'ü gören babası, kızına sarılarak gözyaşı döktü. Baba ile kızının birbirlerine sarılması ekipleri ve çevrede bekleyenleri duygulandırdı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Eylül Canpolat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eylül'ün durumunun iyi olduğu belirtilirken, ekiplerin enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

4 YAŞINDAKİ GÜL 33 SAAT SONRA KURTARILDI
Hatay'ın Antakya ilçesinde ilk depremin ardından yıkılan 3 katlı binanın birinci katında kolon arasında sıkışan 4 yaşındaki Gül İnan ise Eskişehir'den giden Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) ekipleri tarafından depremden 33 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gül'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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