Görülmemiş yıkım

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var" dedi. İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki mevcut imkanlarla müdahale etmeye çalışıyoruz" dedi.

'DESTEKLERİ BEKLİYORUZ'

Bölgede hava sıcaklığının hayli düştüğünü kaydeden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da, "Büyük bir afet yaşıyoruz. Sabahki deprem 2 dakikaya yakın hiç durmadan devam etti. Ben böyle deprem görmedim. Hem yağmur yağıyor hem soğuk. Gece en uykulu zamanda yakaladı. İlimizde büyük sıkıntı var. Evlerinden çıkabilen arkadaşlarımız iş makineleri ve itfaiye araçlarıyla ellerinden geleni yapıyorlar. Ama hepsine yetişmemiz mümkün değil. Bir an önce tüm Türkiye'den destek bekliyoruz" diye konuştu.

ENKAZ BAŞINDA UMUTLU BEKLEYİŞ

YENİ Asır Haber Müdürü Fatih Şendil, deprem kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere Adana'ya gitti. Şendil'in arkasında gözüken Adana Çukurova Barış Manço Bulvarı üzerindeki enkazın yer aldığı binada kayıtlı 92 kişi yaşıyordu. Şu ana kadar 10 kişinin cenazesinin çıkarıldığı enkazın başında umutlu bekleyiş sürüyor.

ANNESİYLE KUCAKLAŞTI

HATAY'DA, depremde yıkılan polisevinin enkazında çalışma yapan ekipler, bir erkeğe 12 saat sonra ulaştı. Molozların altından çıkarıldıktan sonra sedyeyle taşınan kişi, durumunun iyi olduğunu söyleyerek enkaz başında bekleyen annesiyle kucaklaştı.

İSKENDERUN'DA HASTANENİN BAZI BÖLÜMLERİ ÇÖKTÜ

7.7'LİK depremde bir bölümü çöken İskenderun Devlet Hastanesi enkazındaki arama kurtarma çalışması sürüyor. Dumlupınar Mahallesi'ndeki hastanenin yoğun bakım, fizik tedavi, poliklinik hizmetleri ve bazı idari birimlerin olduğu bloku deprem nedeniyle çöktü. Enkazda askerler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, AKUT ve vatandaşların desteğiyle arama kurtarma çalışması yürütülüyor

HATAY HAVALİMANI UÇUŞA KAPATILDI

DEPREMDE pistinde derin çatlaklar oluşan Hatay Havalimanı hasar nedeniyle tüm uçuşlara kapatıldı. Deprem sonrası İskenderun Limanı'nda kısmı hasar meydana geldi. Limanın rıhtım bölümünde bulunan konteynırların bir kısmı da zarar gördü. Limanda herhangi bir can kaybı olmadığı açıklandı

ADANA'DA Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevler Mahallesi'nde yıkılan 14 katlı binanın enkazında kurtarma çalışmaları sürüyor. Ailelerin feryatları yürekleri dağlarken, 4 çocuğunun enkaz altında olduğunu söyleyen bir baba ise gözyaşları içinde evlatlarının çıkarılmasını bekliyor.

ADANA HAVALİMANI YARDIM TOPLANMA ALANI

DEPREM sonrası Malatya ile birlikte Adana Havalimanı da Uluslararası Yardım Çağrısı için toplanma alanı olarak belirlendi. Adana'dan Hatay'a da helikopterierle yardım için personel taşınıyor.