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Mucize hayatlar

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası öğlen saatlerinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Canlı yayında depreme yakalanan A Haber muhabiri, yıkılan binadan çıkmaya çalışan aileyi bölgeden uzaklaştırdı. Muhabirin, küçük kızı moloz yığınlarının arasından çıkarıp uzaklaştırması facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. O ANLAR CANLI YAYINDA Olay yerinde gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri, tehlikeli bir alanda canlı yayın yaparken yıkılan bir binada bir anne ve iki çocuğunu gördü. Muhabir anne ve iki çocuğunu güvenli bölgeye uzaklaştırdı. Deprem sonrası toz bulutları görüş mesafesini kısıtlarken, vatandaşlar hızla sokak ortasına toplandı. DEPREM devam ederken canlı yayında konuşan muhabirin açıklamaları sırasında binalardan yıkılma sesleri de gelmeye devam etti. Muhabir, canlı yayında “Toz bulutundan dolayı hareket etmekte zorlanıyoruz. Bir kere daha uyarıda bulunalım: Yetkililerin söylediği güvenli yerlere gidin. Binalarda uzak durmayalım” ifadelerine yer verdi. Kahramanmaraş’ta yaşanan 2 büyük depremin ardından milyonlar, bilançonun ağırlaşmamasını beklerken, gelecek güzel haberlere kilitlendi. Depremden saatler sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan bebekler ve çocuklar büyük sevinç yaşattı

7.2.2023

Mucize hayatlar

TÜRKİYE, dün korku dolu bir sabaha uyanırken Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem büyük acılara neden oldu. Devletin tüm imkanları ilk andan itibaren deprem bölgelerine seferber edildi. Milyonlar, deprem bölgelerinde bilançonun ağırlaşmamasını beklerken, gelecek güzel haberlere kilitlendi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ekipler depremden 9 saat sonra bir bebeği enkazdan kurtardı. Ekipler ve vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

YAŞAM ÜÇGENİNDE GÖZYAŞI
HATAY'DA yıkılan binanın enkazında yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan 4 çocuk, vatandaşlar tarafından 3 saat içerisinde kurtarıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde çöken 3 katlı binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazının altında kalan aile sağ olarak kurtarıldı.

EKİPLERE MORAL OLDU
HATAY'DA 4 çocuğun enkazdan çıkarılması esnasında hem depremzedeler hem de onları kurtaran vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Ağlayarak kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlar, sürekli dua ederek, "Ya Rabbim çok şükür. Allah'ım yardım et" dediler. Enkazdan çıkarılan 4 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Şanlıurfa'da enkaz altından 8 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı. Uzmanlar enkaz altında zamanla yarışın önemli olduğuna dikkat çekerken, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından iki küçük çocuk kurtarıldı.

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