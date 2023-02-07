Mucize hayatlar

TÜRKİYE, dün korku dolu bir sabaha uyanırken Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem büyük acılara neden oldu. Devletin tüm imkanları ilk andan itibaren deprem bölgelerine seferber edildi. Milyonlar, deprem bölgelerinde bilançonun ağırlaşmamasını beklerken, gelecek güzel haberlere kilitlendi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ekipler depremden 9 saat sonra bir bebeği enkazdan kurtardı. Ekipler ve vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

YAŞAM ÜÇGENİNDE GÖZYAŞI

HATAY'DA yıkılan binanın enkazında yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan 4 çocuk, vatandaşlar tarafından 3 saat içerisinde kurtarıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde çöken 3 katlı binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazının altında kalan aile sağ olarak kurtarıldı.

EKİPLERE MORAL OLDU

HATAY'DA 4 çocuğun enkazdan çıkarılması esnasında hem depremzedeler hem de onları kurtaran vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Ağlayarak kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlar, sürekli dua ederek, "Ya Rabbim çok şükür. Allah'ım yardım et" dediler. Enkazdan çıkarılan 4 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Şanlıurfa'da enkaz altından 8 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı. Uzmanlar enkaz altında zamanla yarışın önemli olduğuna dikkat çekerken, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından iki küçük çocuk kurtarıldı.