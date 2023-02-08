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Haberler Yaşam Dünya bu fotoğrafı konuşuyor

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor

8.2.2023

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor
DÜNYA, tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Uluslararası haber ajansının AFP'nin Kahramanmaraş'tan servis ettiği fotoğraf dünyayı yasa boğdu. AFP bu kareyi, 'Fotoğrafta yer alan kişi Deprem nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızının elini tutuyor' notu ile aboneleri ile paylaştı. Hayatını kaybeden talihsiz kızın adının Irmak olduğu öğrenilirken, babası Mesut Hançer'in 15 yaşındaki kızının elini bırakamadığı kare gören herkesi çok derinden etkiledi.
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