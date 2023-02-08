Dünya yardıma koştu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremler ve onlarca şiddetli sarsıntı sonrası Türkiye seferber olurken, yapılan yardım çağrısına da dünya anında karşılık verdi. Türkiye'nin ulusal yardım talebinin ardından birçok ülke uzman arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye göndermeye başladı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den 40 kişilik arama ve kurtarma ekibi ile 10 köpek Türkiye'ye geldi. Kosova'da Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin talimatı üzerine Adem Yashari Havaalanı'nda Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerinden oluşan 30 kişilik ekip Türkiye'ye hareket etti. Macaristan İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Bence Retvari, Ulusal Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı 55 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

AVRUPA'DAN BİNLERCE KİŞİ

Almanya'nın Köln kentinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 41 görevli ve 7 köpekten oluşan bir ekip Gaziantep'e ulaştı. Gürcistan hükümetinin kararıyla 60 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibi yola çıktı. Açıklamada, ekibin Gürcistan Acil Durum Yönetim Hizmeti Başkanı Teimuraz Mgebrişvili'nin yönetiminde görev yapacağı kaydedildi. Arnavutluk Savunma Bakanlığı da 53 tıbbi personel, arama ve kurtarma uzmanı ile 7 araçtan oluşan yardım ve dayanışma heyetinin yola çıktığını duyurdu. Bulgaristan`ın farklı kentlerinden bir araya gelerek 13 araçla yola çıkan 50'si arama ve kurtarma uzmanı 59 personel, Kapıkule Sınır Kapısı`ndan Türkiye'ye geçti. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan 27 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye hareket ederken, Çekya da 68 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye`ye gönderdi.

EKİP VE YARDIM MALZEMESİ

Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi. 50 kişilik arama kurtarma ekibi ve 25 ton yardım malzemesi, Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçakla Türkiye'ye doğru hareket etti. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise Ravalpindi'deki Chakala Hava Üssü'nden kalkan silahlı kuvvetlere ait C-130 nakliye uçağının Adana'ya doğru yola çıktığı belirtildi. Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Türkiye'ye 145 kişilik arama ve kurtarma ekibi gönderdi.

MEKSİKA VE TAYVAN DA VAR

Fransa'nın 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibi de bölgeye ulaştı. Özbekistan'ın kurtarma ekibi, özel araç ve ekipman ile insani yardımı taşıyan uçağı Türkiye'ye doğru yola çıktı. Tayvan'dan da bir arama ve kurtarma ekibi, Taoyuan Uluslararası Havaalanı'ndan yola çıktı. Lübnan'dan ise 83 kişilik arama kurtarma ekibi THY uçağıyla Adana'ya gelerek çalışmalarına başladı.

ABD'DEN 2 AYRI EKİP

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, Türkiye'de meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanlara yardım etmek üzere iki ayrı itfaiye birimine ait personeli, Afet Yardım Müdahale Ekibi (DART) olarak görevlendirdiklerini açıkladı. Power, "Yaklaşık 1 asırdır bölgede yaşanan en kötü deprem. Binlerce insan şimdiden hayatını kaybetti ve çok daha fazlası enkaz altında kaldı. İyi dileklerim, mülteciler ve ev sahibi toplumlar da dahil olmak üzere, çoğu zaten Suriye'deki savaştan kaynaklanan acımasız kayıplarla boğuşan kurbanlar ve aileleriyle birlikte" ifadelerine yer verdi.

İTFAİYE BİRİMİ DE VAR

USAID yöneticisi, "deprem bölgesinde yardım çabalarına başlamak için Türk makamlarının yanı sıra sahadaki ortaklar ve ajanslarla yakın koordinasyon içinde çalışacak bir afet müdahale ekibinin belirlenerek göreve hazır hale getirildiğini" belirtti. Power, Virginia'nın Fairfax ve California'nın Los Angeles ilçeleri itfaiye birimlerinden seçilen USAID Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibinin (USAR) konuşlanma sürecinde olduğunu bildirdi. Power, DART ekibinin hala enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken ABD'nin Türkiye-Suriye sınırının her iki tarafına acil, hayat kurtarıcı insani yardım sağlamayı taahhüt ettiğini vurguladı. Öte yandan Virginia'dan da 79 üye ve 6 köpekten oluşan birliğin İncirlik Hava Üssü'ne doğru yola çıktığı bildirildi.

'KARDEŞ ÜLKEMİZ'

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 1950'de Güney Kore'ye asker gönderen Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu belirterek, depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Yoon, askeri nakliye uçaklarını kullanarak arama kurtarma ekipleri ve acil tıbbi malzeme sevkiyatını hızlandırmaları için talimat verdi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye 5 milyon ABD doları acil insani yardım ve arama kurtarma çalışmalarını desteklemek için yaklaşık 110 personel göndermeyi planladığını duyurdu.

ISPANYA HÜKÜMETI SAHRA HASTANESİ KURACAK

İSPANYA Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'ye sahra hastanesi kurulması için 70 kişilik profesyonel ekibin gönderileceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sahra hastanesinin yanı sıra Sağlık Ulusal Sistemi'nden ekiplerin de Türkiye'deki afet bölgelerine gönderileceğini, Suriye'ye de yardım yapılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada da İspanyol ekipte 40'tan fazla sağlık görevlisi ile 10'dan fazla lojistik yardım uzmanı bulunduğu ve sahra hastanesinin günde 150-200 hastaya bakabilecek, ameliyat yapabilecek ve 20 kişiyi yatılı olarak ağırlayabilecek bir donanıma sahip olduğu kaydedildi.

ONLARCA GRUP GELDİ

İSPANYA'DAN deprem bölgesine şimdiye kadar 2 askeri uçakla 90 kişilik kurtarma ve ilk yardım ekibi giderken, Malaga, Valensiya, Zaragoza, Huelva gibi kentlerden çok sayıda sivil yardım kuruluşu da 10-15 kişilik gruplarla, kendi imkanlarıyla Türkiye'ye hareket etti. 500 kadar deniz subayının bulunduğu Juan Carlos I ve Galicia gemilerinin, destek vermek için dünden bu yana Türkiye'ye doğru yolda olduğunu duyurdu. Ülkede çok sayıda sivil toplum kuruluşu da deprem mağdurlarına destek için Acil Müdahale Komitesi adıyla ortak yardım kampanyası başlattı.

'TÜRK HALKININ YANINDAYIZ'

JAPONYA hükümeti tarafından görevlendirilen 18 kişilik özel arama kurtarma ekibi, Türkiye'deki deprem bölgelerinde çalışmalara katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Arama kurtarma ekibi şefi Hideaki Yamamoto, Japonya olarak Türk halkının yanında olduklarını söyledi.

DEVLET LİDERLERİNDEN ÖZEL TALİMAT

RUSYA Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere Rus arama kurtarma ekipleri ve sağlık uzmanları gönderildiğini bildirdi. Kurenkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine, arama kurtarma ekiplerinin, Türkiye ile Suriye'ye doğru yola çıktığını belirtti. Cezayir, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi. 89 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibi Gaziantep havalimanına ulaştı.

PAKİSTANLI BİR İŞ ADAMI 30 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

TÜRKİYE'NİN ABD Büyükelçisi Murat Mercan, Pakistanlı bir işadamının Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 30 milyon dolar bağışladığını açıkladı. Mercan, Türk- Amerikan derneklerinin başkanlarıyla zoom üzerinden görüşerek ortak çalışma yürütüyor. İllinois eyaleti merkezli Türk-Amerikan Derneği TACA'nın başkanı Vildan Görener, yardımlarla ilgili konuştu. Görener, "Büyükelçimiz Murat Mercan yaptığımız görüşmede ABD'deki Pakistanlı bir işadamının 30 milyon dolar para bağışı yaptığını söyledi. Hafta sonuna kadar topladığımız yardım malzemesini deprem bölgelerine ulaştırmak istiyoruz" dedi.

ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE TÜRKİYE'YE GELDİLER

ASYA'NIN en büyük ülkesi, depremlerin ardından afet kurtarma çalışmalarına destek için sivil yardım ekibini Türkiye'ye gönderdi. Arama kurtarma teşkilatı Ramunion'a bağlı 8 kişilik ekip, kurtarma radarı, enkaz keski araçları ve özel eğitimli bir köpek ile yola çıktı. Ulusal ve uluslararası arama ve kurtarma görevlerinde geniş tecrübeye sahip olduğu belirtilen ekibin bugün afet bölgesine ulaşması bekleniyor.

BÜYÜK SEFERBERLİK ÖRNEĞİ

KIRGIZİSTAN Acil Durumlar Bakanlığı, arama kurtarma görevlilerinin yanı sıra sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan 63 kişilik ekibi beraberinde iki özel eğitimli köpekle birlikte Türkiye'ye gönderdi. Ayrıca Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Tunus, Filistin, Irak, Bahreyn, Libya ve İran da arama kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.

KATAR'DAN 10 BİN MOBİL EV

KATAR Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye 10 bin mobil ev gönderileceği bildirildi. Açıklamada, "Katar devleti, Suriye ve Türkiye'de depremden etkilenen halka yardımcı olmaya yönelik devam eden çabalar depremden etkilenen bölgelere nakledilmek üzere 10 bin mobil ev tahsis etti" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin talimatıyla Türkiye'ye hava köprüsü kurulmasının ardından ilk uçuşların başlatıldığı öğrenildi.