Felaketin mucizeleri

HATAY/20 SAAT 4 YAŞINDAKİ MUNE REZZAK

Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Tekirdağ itfaiye ekibi, 4 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan kurtardı. Mune Rezzak isimli kız çocuğunun kurtarılma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

HATAY/21 SAAT MELİKE YILMAZ

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, depremde yıkılan binanın altında kalan öğretmen Uğur Yılmaz (32) ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı; eşi Melike Yılmaz ise enkazdan yaralı kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ/ 25 SAAT RUMEYSA TÜRKKORUR

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, Kahramanmaraş Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Hamidiye Sitesi'ndeki 11 katlı bir bloğun enkazından 26 yaşındaki Rumeysa Türkkorur'u 25 saat sonra sağ olarak çıkardı.

MALATYA/ 32 SAAT BABA VE KIZI İLE YEĞENİ

Elazığ'dan Malatya'ya giden itfaiye ekipleri, Malatya Sanayi Sitesi bölgesinde çöken bir binanın enkazından bir baba ile 3 yaşındaki kızı, 16 yaşındaki yeğenin de bulunduğu 4 kişiyi kurtardı. Enkaz altından yaklaşık 32 saat sonra çıkarılan yaralı 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

İSKENDERUN/ 33 SAAT İKİZ BEBEKLERDEN ARYA

Hatay İskenderun'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Tekirdağ AFAD ekibi, 14 aylık Arya'yı 33 saat sonra enkazdan kurtardı. Kurtarıldıktan sonra alkışlarla ambulansa koyulan 14 aylık kız çocuğunun, bir de Azra adında ikizi olduğu öğrenildi.

HATAY/ 30 SAAT 6 YAŞINDAKİ ELİF

Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki Elif, arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekipler tarafından 30 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Kurtarılan kızının elinden tutan baba, "Canım kızım buradayım, yanındayım, korkma" diye seslendi.

ANTAKYA/ 24 SAAT KÜÇÜK BEKİR

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan küçük Bekir, ambulansla hastaneye sevk edildi. Ekipler, 24 saat boyunca enkaz altında ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Bekir'in annesine de ulaşarak yoğun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı.

HATAY/ 28 SAAT ARDA BULUT

Hatay'da enkaz altından 28 saat sonra çıkartılan Arda Bulut isimli çocuğun, kendisini kurtaran askere, "Ben seni bir yerden tanıyorum" sözleri herkesi duygulandırdı

ÖMER BORAK

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 32 saat sonra enkazdan çıkarılan Ömer Borak (24) moralini türkü söyleyerek yükseltti. 32 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan Borak'ın 5 litre su içeceğini iddia ettiği öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ/ 28 SAAT 17 YAŞINDAKİ DİLARA

Arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, Kahramanmaraş kent merkezinde çöken 8 katlı Sözler Apartmanı'nın enkazında sabahın ilk ışıklarında çalışma yaparken ses duydu. İlk depremden 28 saat sonra enkaz altından kurtarılan 17 yaşındaki Aktaş, hastaneye kaldırıldı.

OSMANİYE/ 19 SAAT MİNİK ALPEREN

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden aramakurtarma çalışmalarına katılmak üzere Osmaniye'ye giden Kuşadası AKUT ekibi, yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra Alperen isimli çocuğu kurtardı

HATAY/ 24 SAAT HATİCE ŞEREN

Hatay'a giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 24 saat sonra 26 yaşındaki Hatice Şeren'i kurtardı. Ekipleri, Hatice Şeren'in kurtardıktan sonra 14 kişiyi daha enkazların altından sağ olarak çıkardı.

KAHRAMANMARAŞ/ 31 SAAT 15 AYLIK MERYEM

KAHRAMANMARAŞ Menderes Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın enkazından 31 saat sonra çıkarılan 15 aylık Meryem Işık hastaneye kaldırıldı. Meryem bebeğin annesinin de enkaz altında olduğu bilgisi nedeniyle ekiplerin aynı noktada çalışması sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ/22 SAAT MİNİK ARDA

KAHRAMANMARAŞ Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 8 yaşındaki Arda, ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Anne ve babasının cansız bedeniyle yan yana yatan küçük Arda, 22 saat sonra kurtarıldı. Eksi 5 derecede 24 saat enkazın altında kalan Arda'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük Arda'yı bulunduğu yerden çıkaran görevliler de birbirlerine sarılarak mutluluğu paylaştı.

KAHRAMANMARAŞ/24 SAAT POLİS MEMURU ALİ BOZKUŞ

YAKLAŞIK 1 yıldır Kahramanmaraş'ta görev yapan polis memuru Ali Bozkuş da eşi Kübra Bozkuş ile birlikte enkaz altında kaldı. Ekipler gece saatlerinde Ali Bozkuş'a ulaştı. Yaklaşık 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Ali Bozkuş, hastaneye kaldırıldı. Eşi Kübra Bozkuş'un ise enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.

HATAY/ 33 SAAT EYLÜL VE GÜL

HATAY'IN Antakya ilçesinde yıkılan Fuat Koku sitesinin enkazında kalan Eylül Canpolat (17), depremden 38 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Eylül'ün babası kızına sarılarak ağlaması, ekipleri ve enkaz başında bekleyenleri duygulandırdı. 3 katlı binanın birinci katında kolon arasında sıkışan 4 yaşındaki Gül İnan da 33 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gül'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ/31 SAAT 8 YAŞINDAKİ ZEYNEP

KAHRAMANMARAŞ Osmangazi Mahallesi'nde 6 katlı bina yıkıldı. 3. katta yaşayan Zeynep'ten ses duyan ekipler çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu çocuk, enkaz altından 31 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Zeynep'in annesi Güler ve ağabeyi Bülent'e ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ADIYAMAN/29 SAAT EYLÜL İKLİM BALİ

ADIYAMAN il merkezinde Turgut Reis Mahallesi'nde deprem nedeniyle çöken 5 katlı bir binanın enkazından Eylül İklim Bali adlı kız çocuğu sağ olarak çıkartıldı. Binanın dördüncü katında yaşadığı öğrenilen ailenin enkaz altında aynı noktada kaldığı, Eylül İklim Bali'nin anne, baba ve ablasının hayatını kaybettiği belirlendi.

ELBİSTAN/ 18 SAAT SEVGİ

KAHRAMANMARAŞ Elbistan'daki deprem felaketinde enkaz altında kalan Sevgi isimli kadın, 18 saat sonra kurtarıldı. Beraber yaşadığı annesinin ise enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı.

HATAY/29 SAAT ANNE HÜLYA VE BEBEĞİ AYŞE VERA

HATAY'IN Odabaşı Mahallesi'nde, Zekiye Kırat Apartmanı'nın enkazından Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera, 29 saat sonra sağ çıkarıldı. Anne Yılmaz ve bebeği tedavi için hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR/28 SAAT MERVE, CENGİZ VE MUHAMMET

DİYARBAKIR'IN Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sözen Apartmanı'ndan 28 saat sonra, 27 yaşındaki Merve Özgürdemir yaralı olarak çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan apartmanda gece saat 04.00 sularında Cengiz Bingöl ve Muhammet Emir Bingöl de yaralı olarak kurtarılırken Mehmet Kaya ve Hüsniye Kaya'nın ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

HATAY/ 18 SAAT AYAZ İLE ABLASI ECE SU

HATAY'DA depremde yıkılan binanın enkazında kalan Ayaz ile ablası Ece Su, gece saatlerinde Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekiplerince kurtarıldı; bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Dondurucu soğukta üzerinde kısa kollu tişört olduğu görülen Ayaz ile ablası Ece Su, ayakta yapılan ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.