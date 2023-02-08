İş dünyasından taziye mesajları

KAHRAMANMARAŞ ile birlikte 10 ilde büyük yıkıma yol açan iki büyük depremin ardından İzmir iş dünyası temsilcilerindan peş peşe taziye mesajları geldi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener: Depremin ardından iletişim kanallarımızı devreye sokarak tüm üyelerimize acil kan bağışı çağrısında bulunduk. Depremzedelerimizin yaralarını sarmak için çalışacağız. Bu zor günleri de aşacağımıza inanıyoruz.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar: Şu an üzerimize düşeni yine yapmaya hazırız. Bizler de gerekli organizasyonu ayrıca sağlayacağız.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli: Acımız çok büyük. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor; enkaz altında kalanlara en kısa sürede ulaşılmasını temenni ediyorum. Gün birlik olma zamanı. İzmir Ticaret Borsası olarak, harekete geçtik.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Uluslalararası Yardım Çağrısına çıktığımız ortamda, iş dünyası olarak bugüne kadar dillendirdiğimiz tüm gündemlerimiz tali hale gelmiştir. Deprem anından itibaren İzmir iş dünyası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki 61 ihracatçı birliğimiz yaraları sarmak için çırpınıyoruz.

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer: Kurum olarak her türlü desteğe ve yardıma hazırız. İzmir'deki STK, Odalar ve kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisindeyiz. İzmir depreminde nasıl bir araya geldiysek, tek yürek olduysak şimdi aynısını bugün de yapacağız.