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Haberler Yaşam Türk Kızılayı yardım kampanyası için ihtiyaç listesi paylaştı

Türk Kızılayı yardım kampanyası için ihtiyaç listesi paylaştı

8.2.2023

Türk Kızılayı yardım kampanyası için ihtiyaç listesi paylaştı
Türk Kızılay Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, deprem bölgesindeki ihtiyaç listesini paylaştı. Yapılan açıklamada, "Türk Kızılay olarak afetzede vatandaşlarımızın yanındayız. Gerek arama kurtarma çalışmalarıyla, gerekse beslenme ve giyim yardımı olmak üzere diğer tüm desteklerimizle 10 ilimizde sahadayız. Ayni yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız hazır hıda, battaniye, ekmek, su, mat, çadır, bebek bezi, kadın hijyen seti, kışlık kıyafet, yağmurluk, powerbank vb. şeklindeki yardımları AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla yapabilirler" denildi. Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi adına yapılan açıklamada, nakdi yardımlar için banka hesap numarası bilgilerine de yer verildi. Hesap bilgileri şöyle: IBAN: TR74 0001 0026
5300 0018 6875 88 (Ziraat Bankası) Türkiye Kızılay Derneği İstanbul İl Merkezi.
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