2000 öncesi yapılar gözden geçirilmeli

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Karaca, mevcut yapı stoğuna dikkat çekerek, "Özellikle 2000 yılından önce yapılan yapıların, mutlaka gözden geçirilmesi, onarım, güçlendirme ya da yıkılıp yeniden yapılma seçeneklerinden birini değerlendirmeleri gerekir" dedi.

'İMZAMIZ ÇOK KIYMETLİ'

ZEMİNLE ilgili parametrelerin projeye doğru tanıtılması gerektiğini de belirten Karaca, "Eğer biz zemin parametrelerini doğru tanıtmazsak, kazıklı temel ya da radye temel yapacağımız yeri, sürekli temelle yaparız. Bu da olası bir depremde yıkıma neden olur. Binalarımızın projelendirmelerinde özellikle zeminin taşıma gücü parametresinin doğru tanımlanması şart" dedi.

İNŞAAT mühendislerine, proje ve yapı denetim elemanlarına da uyarılarda bulunan Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Projecilerimizin, sahada çalışan mühendislerin imzası çok kıymetli. Dolayısıyla attığımız imza, birçok insanın kaderini belirliyor."