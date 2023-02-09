2029 yılı için kritik uyarı

YER Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuk olduğu programda İstanbul'da beklenen deprem için 6 yıl kaldığını açıkladı. 17 Ağustos depreminin ardından bilim insanlarının öngörülerine göre şu ana kadar 23 yılın geride bırakıldığını kaydeden Görür, "her an olabilir" ifadeleriyle 2029 yılını işaret etti.

DEPREM tarihinin ancak periyot olarak verilebileceğini kaydeden Görür, "Marmara Bölgesi'nde 1999'dan sonra her an olmak kaydıyla önümüzdeki 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 64 denildi. Biz 23 yıl geçirdik, düşünün ne durumdayız. 2029 yılı olabilir. Marmara Düzce iki yer tehdit haline geldi. İstanbul'un depreme hazırlanması lazım" ifadelerini kullandı.