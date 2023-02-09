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Haberler Yaşam Bankalara olan borçlar erteleniyor

Bankalara olan borçlar erteleniyor

9.2.2023

Bankalara olan borçlar erteleniyor
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sağlık Bakanlığı ve AFAD ile koordinasyon içinde Devlet Malzeme Ofisi vasıtasıyla ilaç, serum, aşı ve medikal ürünler, temel yaşam maddeleri ve iş makinelerini bölgeye en kısa sürede ulaştırdıklarını söyledi. Nebati, "Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız da yardım faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir. Deprem sonrasında bölgede yaşayan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın talepleri halinde bankalar nezdindeki borçlarının ertelenmesine ve kredi kartı taksit sürelerinin artırılmasına yönelik kararlar aldık. Ayrıca, bankalarımız, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerini otobüs mobil şube gibi alternatif yöntemlerle gerçekleştirmektedirler. Şu an önceliğimiz canların kurtarılmasıdır. Depremin üzerinden 24 saat geçmeden ilk DASK tazminat ödemesi yapılmıştır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artıracağız ve kredilerde ilave kolaylıklar sağlayacağız" diye konuştu.
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