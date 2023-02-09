Büyük mucize

60 saat sonra enkazdan çıkarılan her can büyük bir sevinç yaşatıyor. Hatay'da enkaz altında kalan 20 günlük Kerem Ağırtaş, 60 saat sonra kurtarıldı. Kerem bebeğe ilk müdahaleyi kurtarma ekipleri yaptı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş'ta Suriyeli 7 yaşındaki Reyyan Hammadi isimli çocuk, 51 yaşındaki Leyla Altun, 50 yaşındaki Gülten Gündüz ile aynı aileden 3 aylık Fatma Naz Durmaz, anne Emine Durmaz ve baba Cebrail Durmaz 61 saat sonra sağ kurtarıldı. Adıyaman'da ise enkaz altında kalan 55 yaşındaki Latife Bozan 61 saat sonra, Hatay'da ise 62 saat sonra 88 yaşındaki Kalkap Değirmenci kurtarılan mucize hayatlar oldu.

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