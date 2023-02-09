  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Büyük mucize

Büyük mucize

Deprem bölgesinde saatler ilerledikçe umut azalıyor. Ancak 20 gün önce doğan Kerem bebek ve 88 yaşındaki Kalkap Değirmenci soğuk havada enkazın altında 60 saat hayata tutunarak herkesi yeniden mucizelere inandırdı

9.2.2023

Büyük mucize
60 saat sonra enkazdan çıkarılan her can büyük bir sevinç yaşatıyor. Hatay'da enkaz altında kalan 20 günlük Kerem Ağırtaş, 60 saat sonra kurtarıldı. Kerem bebeğe ilk müdahaleyi kurtarma ekipleri yaptı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş'ta Suriyeli 7 yaşındaki Reyyan Hammadi isimli çocuk, 51 yaşındaki Leyla Altun, 50 yaşındaki Gülten Gündüz ile aynı aileden 3 aylık Fatma Naz Durmaz, anne Emine Durmaz ve baba Cebrail Durmaz 61 saat sonra sağ kurtarıldı. Adıyaman'da ise enkaz altında kalan 55 yaşındaki Latife Bozan 61 saat sonra, Hatay'da ise 62 saat sonra 88 yaşındaki Kalkap Değirmenci kurtarılan mucize hayatlar oldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA