Depremzedeler raporlu ilaçlarını reçetesiz alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşların, sağlık hizmeti alımlarındaki yaşanacak mağduriyetlerinin önlenmesi açısından birtakım tedbirler alındığı belirtildi. Bu kapsamda afet bölgesinde ikameti bulunan sosyal güvenlik kapsamındaki kişiler, sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerini bir defaya mahsus Sağlık Uygulama Tebliği kuralı kapsamında reçetesiz temin edebilecek.

SGK İLE SÖZLEŞMELİ KURUMLAR

Ayrıca, afet bölgesinde bulunan vatandaşlar, SGK ile sözleşmeli sağlık kurumlarına yaptıkları müracaatlarında muayene katılım payından muaf tutulacak. Sosyal güvenlik kapsamındaki kişiler, kurum ile sözleşmeli eczanelerden alacakları ilaçlar ve tıbbi malzemeler için ilaç, reçete ve tıbbi malzeme katılım payı da ödemeyecek.

DAHA SONRA TAHSIL EDILECEK

DEPREM öncesinden kalan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım paylarının, daha sonra tahsil edilmek üzere erteleneceğinin de belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "5 Şubat 2023 tarihine kadar afet bölgesinde ikameti bulunan vatandaşların kurumla sözleşmeli eczane ve merkezlerden temin edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihlerinin 6 Şubat 2023 olacak şekilde düzenlenerek kişilerin ilaç ve tıbbi malzeme temin etmeleri sağlancaktır."