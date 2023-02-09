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Haberler Yaşam e-Devlet’ten güvenli bağış

e-Devlet’ten güvenli bağış

9.2.2023

e-Devlet’ten güvenli bağış
CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi, depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkanı sağladı. Kan bağışlarının ardından Ofisin depremzedelere yönelik ikinci hizmeti, nakdi bağışları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. e-Devlet Kapısı'nda bağış kampanyalarına yönelik dijital hizmetler erişime açıldı. AFAD'a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı "Deprem Bağış Kampanyası" hizmeti ile vatandaşlar, kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bu hizmetten yararlanabilecek. e-Devlet Kapısı, bağış yapmak isteyenlere ödeme aşamasında üç boyutlu güvenlik sistemi (3D Secure) koruması da sağlayacak.
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