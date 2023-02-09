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Haberler Yaşam Hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı

Hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı

9.2.2023

Hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı
KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan ilçesinde depremde yıkılan binanın altında kalan hakim çift Şeyda ve Bayram Korkmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Hakim Şeyda Bayram'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hakim çift Şeyda ve Bayram Korkmaz, evlerinin yıkılmasıyla göçük altında kaldı. Gece yarısı enkazda çalışma yürüten kurtarma ekipleri, çiftin cansız bedenine ulaştı. Hakim Şeyda Korkmaz'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bayram Korkmaz'ın Elbistan'da, eşi Şeyda Korkmaz'ın da yarın memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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