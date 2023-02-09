Hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı

KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan ilçesinde depremde yıkılan binanın altında kalan hakim çift Şeyda ve Bayram Korkmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Hakim Şeyda Bayram'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hakim çift Şeyda ve Bayram Korkmaz, evlerinin yıkılmasıyla göçük altında kaldı. Gece yarısı enkazda çalışma yürüten kurtarma ekipleri, çiftin cansız bedenine ulaştı. Hakim Şeyda Korkmaz'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bayram Korkmaz'ın Elbistan'da, eşi Şeyda Korkmaz'ın da yarın memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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