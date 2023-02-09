Hatice ve kızları güneşi gördü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da da kent merkezindeki Alitaşi Mahallesi Bozbey Caddesi'nde yıkılan 5 katlı Pektaş Apartmanı'nın enkazının altında kalan Hatice (46) ile kızları Elif (12) ve Ayça Tekin (10), ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 54 saat sonra kurtarıldı. Anne ve çocukları daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Ailede baba ile bir çocuklarının daha enkaz altında bulunduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

BABANIN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

ADIYAMAN'DA 45 saat enkaz altında kalan anne, 30 günlük bebeği ve kızı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri güntarafından kurtarıldı. Kurtarma sonrası bebeğini kucağına alan baba gözyaşları döktü. Deprem bölgesine arama kurtarma çalışmaları için giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Adıyaman'da çöken bir binanın enkazında belki de depremin en küçük mağdurunu enkaz altından çıkardı. 30 günlük bebek, ablası ve annesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından enkaz altından nu Trabçıkartılırken, evlatlarına ve eşine kavuşan baba sevinç gözyaşları döktü, bebeğini kokladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

CAN SUYU

Minik Muhammed fazla su içmesi sakıncalı olduğu için can suyu olarak nitelendirilen bir kapak suyla yaşama tutundu.

KAHRAMANMARAŞ / 45 SAAT ANNE FATMA VE MUHAMMED

KAHRAMANMARAŞ merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da, 3,5 yaşındaki çocuğun enkazdan kurtarılmasından yarım saat sonra annesine de ulaşıldı. Eski Saray Mahallesi'ndeki bir enkazdan seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde 38 yaşındaki Fatma Tanık, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kadının, aynı enkazdan depremin ardından 45 saat sonra kurtarılan ve yarım saat önce hastaneye kaldırılan 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık'ın annesi olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ / 56 SAAT HAMİLE ANNESİ MASAL'I EMZİREREK KURTARDI

KAHRAMANMARAŞ'TA 1 yaşındaki Masal bebek ve hamile annesi, 56 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Annesinin, Masal'ı emzirerek hayatta kalmasını sağladığı belirtildi. Hamile anne, baba ve Masal bebek, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

HATAY / 58 SAAT AYŞE BEBEK 4 AYLIK AYŞE'Yİ HAYATA UZATTILAR

HATAY'DA yıkılan apartmanın enkazında kalan 4 aylık Ayşe bebek, 58'inci saatte sağ çıkarıldı. Ayşe bebeğin ailesini arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri, 4 aylık Ayşe bebeği 58 saat sonra sağ çıkardı. Kolunda kanama olduğu görülen Ayşe bebek, hastaneye kaldırılırken, ailesini arama çalışmaları sürdürülüyor.