İskenderun Limanı’na karadan ve havadan müdahale ediliyor

Deprem sırasında Hatay'ın İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerlerde çıkan yangına ekiplerce havadan, karadan ve denizden müdahale ediliyor. Liman sahasında, 6 Şubat'taki depremler sonrasında belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın sürüyor. Ekiplerin yangına havadan, karadan ve denizden müdahalesi de devam ediyor. Yangın, çok sayıda söndürme uçağı ve helikopterlerle havadan, söndürme gemileriyle denizden, itfaiye ekipleriyle de karadan müdahalede edilerek söndürülmeye çalışılıyor.

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